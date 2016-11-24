Туск заговорил по-украинском: "Вы - уникальный пример мужества и достоинства" (видео)

Соответствующее обращение он сделал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по итогам 18-го саммита Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Дорогие украинские друзья! Я глубоко поражен терпением украинского народа в его борьбе за сохранение территориальной целостности и суверенитета. Вы являетесь уникальным примером мужества, достоинства и практического разума. Я знаю, что вы заслуживаете больше, также от нас, от Европы. У вас здесь есть много друзей, и я могу обещать, что мы вас не оставим позади", - сказал он на хорошем украинском языке.

Туск отметил, что в ЕС "есть свои ограничения, но мы будем продолжать прилагать усилия по воплощению в жизнь наших ожиданий". "Мы высоко ценим усилия украинской власти, включая президента Порошенко по воплощению в жизнь широкомасштабных реформ в чрезвычайно тяжелых условиях. Успех Украины станет успехом всей Европы", - подчеркнул президент Европейского совета.

Эти слова Туска присутствующие встретили аплодисментами.