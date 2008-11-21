Король Швеции сделал исключение для Тимошенко

Началась аудиенция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО у Короля Швеции КАРЛА XVI ГУСТАВА.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации секретариата Кабинета министров Украины, аудиенция проходит в рамках официального визита Ю.ТИМОШЕНКО в Королевство Швеция.

Аудиенция продлится полчаса. Обычно аудиенция Короля длится меньше, столько времени шведский Король уделяет только очень уважаемым персонам.

В КМУ также сообщили, что 20 ноября Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с руководителями ведущих шведских компаний и банков, а также с министром иностранных дел Королевства Швеция Карлом БИЛЬДТОМ. Во время встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также поднималась тема привлечения инвестиций в экономику Украины. „Мировой финансовый кризис может стать тем моментом, когда власть поймет и уберет все препятствия на пути иностранных инвестиций”, –сказала на встрече премьер-министр Украины .

„Нас объединяет то, что мы одинаково верим в Украину: я – в политике, вы – в бизнесе”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что шведские компании являются лидером среди инвесторов в украинскую экономику. Она напомнила, что, в частности, шведская компания „Тетра Пак” пришла на украинский рынок еще до провозглашения Украиной независимости, а компания „Эриксон” в этом году будет отмечать свое 15-летие на украинском рынке.

В свою очередь, представители ведущих шведских компаний подтвердили желание инвестировать в экономику Украины.