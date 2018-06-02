Саммит Украина-ЕС: чуда не будет

Вопреки мольбам украинского МИДа не затягивать процесс, и не увязывать предоставление безвизового режима с согласованием механизма его приостановки, Совет ЕС 17 ноября сделал все с точностью наоборот. В итоге, безвизовый режим между ЕС и Украиной заработает одновременно с принятием Евросоюзом решения по механизму реагирования на миграционные риски.

Другими словами, решение о предоставлении Евросоюзом безвизового режима для Украины есть. Но, из-за бюрократических процедур, вступление «безвиза» в силу откладывается на неопределенное время. По данным источников издания Financial Times, утверждение механизма приостановки и, собственно, предоставление Украине самого «безвиза», может занять несколько недель. По другим данным, речь все же идет о месяцах.

Заложники бюрократии

С политической точки зрения саммит Украина-ЕС 24 ноября будет иметь серьезные и положительные результаты, поскольку он является важным политическим событием в двусторонних отношениях между ЕС и Украиной, считает экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. «Мы должны исходить из того, что саммит подтвердит неизменность позиции Евросоюза в отношении Украины и помощи ей в противодействии агрессивной России», - заявляет дипломат.

Экс-министр считает, что саммит также засвидетельствует: процесс сближения Украины и ЕС остается главной темой повестки дня и что проявлением этого сближения станет многострадальный безвизовый режим.

Впрочем, нынешнее решение о привязке «безвиза» к механизму его приостановки, бывший глава украинского внешнеполитического ведомства склонен критиковать: «Я думаю, что здесь наши европейские партнеры действуют не совсем адекватно. По моему мнению, следовало бы сначала предоставить тот безвизовый режим, который Украина должна получить, так как были выполнены все необходимые условия. А свои внутренние процедуры проводить по отдельной схеме и плану. И после того, как они будут согласованы, сообщать о них Украине и другим странам».

В нынешней ситуации, по его мнению, Украина остается заложницей внутреннего процесса согласования документов в ЕС. «Мы, в известной степени, остаемся заложниками их внутреннего процесса согласования внутренних документов, которые к нам прямого и непосредственного отношения не имеют. Здесь сам факт выглядит не совсем адекватно», - говорит Огрызко.

С таким мнением соглашается народный депутат, член комитета по вопросам европейской интеграции Оксана Юринец. Она прогнозирует, что предстоящий саммит будет «очень полезным для Украины, и мы увидим положительный результат». Но обращает внимание, что вопрос визовой либерализации для Украины теперь зависит исключительно от Брюсселя. «Мы должны четко осознавать, что сейчас вопрос безвизового режима – это уже односторонний процесс. Когда появляются правила во время игры – это, мягко говоря, некорректно и неправильно, - заявляет депутат. – Украина со своей стороны сделала абсолютно все, что касается безвизового режима, а то, что правила менялись по ходу самих событий, вряд ли способствует устойчивости Евросоюза».

Мяч на поле Европы

«Вопрос приостановки безвизового режима напрямую не связан с Украиной, это внутриевропейские процедуры. Хочется верить, что этот механизм будет принят в ближайшее время, но европейская бюрократическая система очень запутанная, поэтому пессимисты говорят, что «безвиз» мы получим где-то в феврале-марте следующего года, оптимисты верят, что это произойдет в этом году», - отмечает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

По его мнению, бюрократия бюрократией, но окончание бесконечного безвизового сериала – не за горами.

Иную точку зрения высказывает политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Он считает, что Украина вряд ли вообще получит «безвиз» в ближайшее время. «Саммит в очередной раз сверит стрелки, очевидно, обменяются мнениями, но никаких кардинальных решений ждать не стоит», - убежден эксперт.

Главным образом, потому, что Украина остается для Европы страной колоссальных миграционных рисков: «Вопрос здесь даже не в механизме приостановления «безвиза», вопрос в том, что Украина – это страна колоссального миграционного риска и этот фактор является ключевым в плане того, что Украину не очень хотят видеть на просторах Европы».

Вместе с тем, по словам Голобуцкого, если в обозримом будущем и случится чудо – предоставление безвизового режима произойдет – то сделано это будет лишь для того, чтобы не терять лицо, поскольку решение по «безвизу» было обещано давным-давно; а также – чтоб политически поддержать президента Украины. «Вопрос «безвиза» - один из базовых в евроинтеграционной политике украинской власти, что является столпом ее легитимности и, думаю, европейские чиновники прекрасно понимают последствия в случае лишения украинской власти этой подпорки», - рассуждает он.

Как бы там ни было, источники в дипломатических кругах и часть экспертов, с которыми беседовал УНИАН, сходятся во мнении, что некоторые европейские страны действительно ищут повод, чтоб затянуть предоставления «безвиза» гражданам Украины. «Они очень чувствительны к критике украинской власти неправительственными организациями. Они используют любую критическую ремарку как повод для того, чтобы оттянуть решение. Если говорить честно – они не заинтересованы в этом решении [о предоставлении безвизового режима]», - рассказывают дипломаты.

В частности, речь идет о Франции, Бельгии и Германии, которые больше других стран ЕС страдают от наплыва мигрантов. Однако, если французы готовы тянуть с «безвизом» для Украины до собственных президентских выборов весной следующего года, то немцы готовы отложить решение этого вопроса до парламентских выборов осенью 2017-го.

Не в то время и не в том месте

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань отмечает, что фактически решение о предоставлении Украине безвизового режима все же принято. И сейчас важно ускорить этот процесс. «Решение принято. Конечно, мы здесь не можем перепрыгнуть через решение ЕС, но Украина уже сделала все, что она могла сделать. Теперь для нас важно, чтобы ускорился сам процесс принятия механизма приостановки «безвиза», чтобы он не затягивался», - констатирует Гарань.

В глобальном смысле, этот механизм напрямую не связан с украинским вопросом. Речь идет об общей для всех стран, с которыми есть и будет безвизовый режим у стран ЕС, процедуре его прекращения. В этой связи, политолог настаивает, что не стоит создавать ложное представление, что в Европе боятся нашествия мигрантов из Украины, акцентируя внимание только на этом аспекте.

С другой стороны, по словам Гараня, часть ответственности за нынешнее затягивание с «безвизом», безусловно, лежит на украинской власти, которая не удосужилась своевременно выполнять необходимые шаги в теме визовой либерализации: «Нам здесь не повезло, потому что мы попали не в то время и не в то место. Процедура предоставления Украине «безвиза» наложилась на миграционный кризис, который связывают с событиями, в первую очередь, в Сирии. И это еще раз доказывает, что не надо откладывать какие-то решения. У нас все откладывается… Вот, не принял парламент какой-то закон сейчас, значит, примем потом. Это ошибочная позиция. В данном случае большая часть ответственности лежит на Верховной Раде, которая не делала необходимые шаги своевременно и не утверждала вовремя необходимые законы. Никогда нельзя полагаться на последний момент, что мы что-то сделаем вдогонку».

Накануне саммита в Администрации президента Украины заявляют, что безвизовый режим с Евросоюзом может быть предоставлен нашей стране уже в декабре текущего года. Однако верить, что это окончательная дата, не приходится. Ведь только с начала текущего года было названо больше десяти различных дат «безвиза».

Понимая скепсис в отношении подобных обещаний, в дипломатических кругах УНИАН заверили, что будут стараться максимально ускорить принятие Евросоюзом решения о предоставлении Украине безвизового режима. Для этого готовы задействовать все возможные ресурсы, включая союзников из США, поскольку понимают: бюрократический процесс может тянуться бесконечно долго.

История вопроса

20 апреля 2016 года Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября 2016 года комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

15 ноября 2016 года президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".

17 ноября 2016 года Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран – членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституционные переговоры относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Вместе с тем, Совет ЕС высказался за то, чтобы вступление в силу либерализации визового режима для Украины произошло одновременно с вступлением в силу нового «механизма временной приостановки». «На основе этого мандата председательства начнет переговоры с Европейским парламентом», - говорится в решении Совета. Это является важным следующим этапом процесса принятия решения Евросоюза по безвизовому режиму для Украины.

После принятия предложения о либерализации визового режима для Украины Европейским парламентом и Советом ЕС, гражданам Украины с биометрическими паспортами больше не понадобятся визы для краткосрочных поездок (до девяноста дней) в страны Шенгенской зоны.

Безвизовые поездки можно будет осуществлять во все страны-члены ЕС, за исключением Ирландии и Соединенного Королевства, а также в четыре страны, ассоциированных с Шенгеном – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Освобождение от получения визы касается краткосрочных виз, действительных на срок поездки продолжительностью 90 дней в любой 180-дневный период с коммерческими, туристическими или семейными целями. Освобождение от необходимости получения визы не предусматривает возможности на право работы в ЕС.

В то же время, остальные условия въезда в Шенгенскую зону будут применяться и далее, включая необходимость доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия.

Константин Гончаров