Укравший Крым и развязавший войну на Донбассе Путин пожаловался на "вероломство" украинцев

"Думаю, что это вероломство (задержание российских военных) в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы", - заявил Путин журналистам, сообщает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Баранова и Одинцова задержали 21 ноября украинские правоохранители на административной границе с временно оккупированным Крымом.

По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-морских силах Украины, однако изменили присяге и перешли служить в российскую армию. Они приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.

Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога. Для Баранова залог составляет 350 тыс. грн, для Одинцова – 250 тыс. грн. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.