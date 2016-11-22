У Полторака рассказали подробности задержания военных РФ из Крыма, нарушивших украинскую присягу

Спикер Минобороны Александр Мотузяник подчеркнул, что военные сами пересекли админграницу, а уже при проверке документов выяснилось, что они являются украинскими дезертирами, которые перешли на сторону ВС РФ во время аннексии полуострова, пишет 112.ua.

При этом в Минобороны Украины не уточнили, на каком именно КПВВ их задержали.

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"Вчера на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью украинскими силовиками были задержаны два человека, которые двигались с оккупированной территории. После проверки оказалось, что это бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые весной 2014 года предали присяге украинскому народу и перешли на службу в российские войска. Мы опровергаем очередной российский фейк про то, что это была так называемая диверсионно-разведывательная группа, которая охотится на российский оккупационный контингент в Крыму. Задержание произошло на территории, которая контролируется Украиной, со строгим соответствием нормам уголовного законодательства", - заявил Мотузяник.

При этом в Минобороны говорят, что им пока неизвестна причина, зачем военные РФ пересекали границу.

Как сообщалось, украинские спецслужбы задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

Российская сторона в этой связи заявила, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".