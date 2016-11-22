Прокуроры уверены, что во время вопросов к Януковичу будут проблемы со связью

Обвинение не исключает возникновения технических проблем с видеосвязью во время вопросов к экс-президенту Украины Виктору Януковичу в рамках допроса в режиме видеоконференции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил прокурор Алексей Донской во время перерыва в заседании Святошинского районного суда г. Киева, который рассматривает дело пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД «Беркут».

"Когда у нашего свидетеля закончится текст, тот, что ему будут подсказывать суфлеры, начнутся к нему вопросы. Я уверен, что сценарий такой: Янукович озвучит определенный текст. Но мы обязательно проверим его слова, зададим ему свои вопросы. И у нас есть серьезные опасения, что, когда мы начнем спрашивать, начнутся какие-то технические неполадки со связью. Поэтому, если мы не сможем поставить вопросы, мы поставим перед судом вопрос о признании его допроса ничтожным доказательством. Ибо то, что он скажет, мы должны проверить", - сказал Донской.

Читайте такжеВ ГПУ подтвердили, что допрос Януковича запланирован на 25 ноября

Допрос, по словам прокурора, должен начаться в 13:00 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, сегодня председательствующий по делу экс-«беркутовцев» судья Сергей Дячук заявил, что Святошинский райсуд имеет техническую возможность провести в режиме видеоконференции допрос экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявлял, что допрос Януковича в режиме видео-конференции запланирован на 25 ноября. По словам защитника, вопрос был лишь в обеспечении технической возможности со стороны Святошинского райсуда проведения видеоконференции.