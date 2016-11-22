В МИД России заявили об отсутствии консенсуса в отношении "дорожной карты" по Донбассу
Встреча в "номандському формате", как отметили в МИД России, может быть обусловлена наличием "дорожной карты".
Проведение встречи министров "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция, Украина) пока не просматривается.
Об этом во вторник сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
"Внешнеполитические помощники (лидеров" нормандской четверки "- ред.) находятся в постоянном контакте ... - сказал он. - Проведение встречи министров "нормандской четверки" обусловлено наличием "дорожной карты", которую можно одобрить".
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"Пока такой консенсус не просматривается", - добавил он.
Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что представители РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе пытаются склонить политическую подгруппу к утверждению так называемой "формулы Штайнмайера", что является неприемлемым для Украины.
«Относительно дискуссии в Минске, то она второй раз подряд получает интересное русло. РФ пытается склонить нашу подгруппу к тому, чтобы именно мы утвердили т.зв. формулу Штайнмайера, а Трехсторонняя контактная группа ее “парафинировала”. Конечно, украинская сторона не может на это пойти, так как главы государств Норманской четверки дали поручение 4-м министрам иностранных дел разработать Дорожную карту до конца ноября, частью которой будут как опасные позиции, так и политический блок», - написала Айвазовская в Facebook.