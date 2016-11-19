На саммите Украина-ЕС обсудят "безвиз" и "Минск", повестка дня насчитывает около 20 вопросов

Соответствующую повестку дня обнародовала в субботу миссия Украины при ЕС, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

В частности, первым вопросом указано обсуждения приоритетов в политических и экономических реформах, включая помощь ЕС.

Вторым будет рассмотрен сотрудничество в сфере общей внешней политики безопасности и Общей политики в сфере безопасности и обороны (CFSP / CSDP). Далее идет вопрос сотрудничества в сфере юстиции, свобод и безопасности, включая либерализацию визового режима.

На обсуждение также вынесены вопросы, связанные с торговлей, временным применением Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, секторальным сотрудничеством, включая энергетику и транспорт.

Отдельным блоком на обсуждение вынесен вопрос развития ситуации в Украине.

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В частности, стороны обсудят ситуацию в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, выполнение Минских договоренностей, включая вопросы, связанные с правами человека.

Также на повестке дня стоит обсуждение незаконной аннексии Автономной республики Крым и Севастополя Российской Федерацией.

Ожидается, что темой для обсуждения будет и ситуация в самом Европейском Союзе, региональные вопросы и вопросы внешней политики. Отдельно будут обсуждаться "российский вопрос", ситуация в Молдове и Приднестровье. Не исключено, что стороны могут обсудить и другие вопросы.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Брюсселе состоится 18-й саммит Украина-ЕС.

Украину на саммите будет представлять президент Петр Порошенко, ЕС – президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

17-й саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 27 апреля 2015 года.