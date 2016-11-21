Луценко обсудил с прокурором Гаагского суда перспективы расследования преступлений против Майдана
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, на Донбассе и в Крыму.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
Луценко отметил, что на встрече с прокурором Международного уголовного суда поблагодарил за четкую позицию по признанию российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
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«Решение Путина отозвать подпись под Римским статутом - лучшее свидетельство высокого авторитета Международного уголовного суда», - написал генпрокурор.
Он сообщил, что «украинская делегация обсудила перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму как неразрывной цепочки преступлений государственной мафии Януковича и его кремлевских покровителей».
«Прокурор Фату Бенсуда подчеркнула ценность информации, предоставленной ГПУ, и заявила о значительном прогрессе в нашем сотрудничестве», - добавил Луценко.
Как отметила ранее на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в Гааге началась встреча делегации ГПУ в составе Луценко, Евгения Енина и Сергея Горбатюка с прокурором Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсуда.