Луценко обсудил с прокурором Гаагского суда перспективы расследования преступлений против Майдана

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Луценко отметил, что на встрече с прокурором Международного уголовного суда поблагодарил за четкую позицию по признанию российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

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«Решение Путина отозвать подпись под Римским статутом - лучшее свидетельство высокого авторитета Международного уголовного суда», - написал генпрокурор.

Он сообщил, что «украинская делегация обсудила перспективы совместного расследования преступлений в отношении участников мирного протеста на Майдане, военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму как неразрывной цепочки преступлений государственной мафии Януковича и его кремлевских покровителей».

«Прокурор Фату Бенсуда подчеркнула ценность информации, предоставленной ГПУ, и заявила о значительном прогрессе в нашем сотрудничестве», - добавил Луценко.

Как отметила ранее на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в Гааге началась встреча делегации ГПУ в составе Луценко, Евгения Енина и Сергея Горбатюка с прокурором Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсуда.