Порошенко: не надо преувеличивать слова Януковича

Представитель фракции “Наша Украина” Петр ПОРОШЕНКО просит не драматизировать ситуацию со вступлением Украины в НАТО из-за заявления премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам П.ПОРОШЕНКО отметил, что не видел текста заявления и не может его комментировать. Он подчеркнул, что Украина прошла «большую дорогу» по вступлению в НАТО, и эта работа была основана именно правительством В.ЯНУКОВИЧА образца 2003 года. «На 70% мы прошли те процедуры по документам, на которых стоит подпись В.ЯНУКОВИЧА, который не словом, а делом обеспечивал продвижение Украины этой дорогой», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что сегодня речь не идет о том, что Украина должна вступить в НАТО в этом году. Он отметил, что нужно еще пройти долгую дорогу, и сейчас проходит разработка программы информационного обеспечения населения Украины. «И, я так понимаю, что Виктор Федорович сказал, что правительство сказало, что правительство будет заниматься этой проблемой, я принимал участие в переговорах по формулированию пунктов Универсала и там четко записано, что правительство берет на себя обязательство предпринимать все действия в соответствии с законом об основах национальной безопасности Украины, который четко предусматривает вступление Украины в НАТО, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что, исходя из Универсала национального единства, под которым стоит подпись В.ЯНУКОВИЧА, у П.ПОРОШЕНКО не возникает сомнений, что шаги продвижения к НАТО будут выполнены правительством.

Он также подчеркнул, что ключевая позиция относительно определения Украины будет на саммите НАТО в Риге. «И от формальной протокольной встречи В.ЯНУКОВИЧА не нужно преувеличивать влияние этой встречи на процессы вступления в НАТО», - сказал П.ПОРОШЕНКО, попросив журналистов не искать черного кота в черной комнате, поскольку там его нет.