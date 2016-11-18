Луценко о возможности выдачи Саакашвили Грузии: "Украина своих граждан не выдает"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после совместной пресс-конференции с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

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Как заявил генеральный прокурор, информация о выдаче Саакашвили не соответствует действительности. "Украина своих граждан не выдает", - подчеркнул Луценко.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что не верит в то, что Украина может выдать его Грузии, где он находится в уголовном розыске.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что конфликт между ним и президентом Петром Порошенко достигнет такой точки, что Порошенко выдаст его Грузии, Саакашвили сказал: "Нет, я лучшего мнения о президенте Порошенко. Не думаю, что он способен на такие вещи".

Напомним, что в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Также отметим, что главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Саакашвили. Его подозревали в превышении служебных полномочий с унижением личности потерпевшего. Фактически дело возбуждено за разгон демонстрантов 7 ноября 2007 года, которое состоялось при участии телеканала "Имеди".

Кроме того, Саакашвили обвиняли в изъятии собственности бизнесмена Бадри Патаркацишвили.