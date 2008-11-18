У Кличко утверждают, что рекордный бюджет Киева - дутый

«Рекордно большой бюджет Киева, как и ожидалось, оказался дутым. Его выполнение сегодня абсолютно нереально», - заявил в интервью изданию «Бизнес» один из лидеров блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

По мнению политика, выполнение городского бюджета ожидается по прибылям не более 75%, а по расходам – 65 – 66%.

«Еще на этапе формирования и принятия столичного бюджета-2008 мы предупреждали, что он базируется не на профессиональных, а на популистских показателях. Речь шла и о том, что бюджет не сбалансирован, а цифры его наполнения - нереальные. Однако профессиональные замечания и предложения Черновецкий и его чиновники проигнорировали. Теперь Киеврада вынуждена по три раза в месяц корректировать невыполненные бюджетные показатели», - подчеркнул Андриевский.

На последней сессии Киеврады были уменьшены расходы на здравоохранение на 48,9 млн. грн. и на социальную защиту населения на 84,96 млн. грн. И это при том, что текущие долги в сфере здравоохранения составляют 286 млн. грн., а программа «Здоровье киевлян» за полгода профинансирована лишь на 12,9%.