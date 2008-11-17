В НУ-НС хотят снять и Лавриновича тоже

18:39, 17 ноября 2008
Политика
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За дискредитацию работы всех фракций ВР

Народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Александр ТРЕТЬЯКОВ инициирует отставку первого вице-спикера Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Об этом А.ТРЕТЬЯКОВ заявил сегодня журналистам, передает «Главред» .

По словам депутата, соответствующее постановление будет зарегистрировано в аппарате Верховной Рады завтра. «Как субъект законодательной инициативы, я внесу это постановление, поскольку ЛАВРИНОВИЧ демонстрирует деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в ВР, соответственно, в стране», - отметил он.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, «первый вице-спикер дискредитирует работу всех фракций парламента, институтов власти, а также вносит напряжение в отношения Верховной Рады, Президента и Кабинета министров».

 

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