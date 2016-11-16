Янукович - заказчик: ГПУ схематично объяснила роли фигурантов и суть дела похищения помощника предстоятеля УПЦ МП (инфографика)

В ГПУ показали, как работала преступная группировка, созданная экс-президентом Виктором Януковичем в деле относительно незаконного лишения свободы помощника митрополита Владимира, архиепископа Александра Драбинко. Соответствующие схемы ГПУ опубликовала на своей странице в Facebook.

В Генпрокуратуре с помощью интерактивных изображений показали фигурантов дела, а именно заказчика, исполнителей и потерпевших.

Заказчиком был экс-президент Виктор Янукович, а исполнителями - нардеп Вадим Новинский, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Валерий Коряк. В этой схеме пострадавших стал архиепископ Александр Драбинко.

В ГПУ отметили, что именно тогдашний министр внутренних дел Захарченко заставил Лесенка «написать заявление о применении к нему меры в виде «личной безопасности» из числа сотрудников специального батальона судебной полиции «Грифон» ГУ МВД Украины в г. Киеве».

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Кроме того, говорится, что именно Захарченко требовал от Драбинко, чтобы тот заставил митрополита Владимира отречься от должности.

При этом также ГПУ обнародовала письма митрополита Владимира к Захарченко.

Напомним, ГПУ подготовила подозрение экс-президенту Виктору Януковичу относительно организации им похищения архиепископа Александра Драбинко, помощника настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана, с целью давления через него на митрополита, чтобы тот отрекся от своих полномочий.

Позже генпрокурор Юрий Луценко обратился в Верховную Раду дать разрешение на привлечение депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.