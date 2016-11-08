ГПУ обвиняет Новинского по трем статьям: нардепу "светит" до 5 лет тюрьмы

Об этом говорится в тексте представления прокурора, опубликованного на Украинской правде.

"ГПУ квалифицировано обвинение Новинского частью 5 статьи 27 (пособничество), частью 2 статьи 146 (лишение свободы) и частью 1 статьи 365 (превышение полномочий)", - говорится в статье.

Читайте также"Буду в сессионном зале": Новинский обещает голосовать в Раде по своему вопросу

Также указывается, что Генпрокуратура провела ряд допросов.

"Текстов протоколов допросов свидетелей к представлению не добавлено. Но основываясь на них, у Луценко утверждают, что "есть основания считать, что Новинский Вадим Владиславович совершил уголовное преступление.., за которое установлено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сказано в материале.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

4 ноября председатель ВР Андрей Парубий написал в Facebook, что в Верховную Раду поступило представление Генпрокуратуры в отношении Новинского.