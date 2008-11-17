КС признал неконституционным постановление Кабмина

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение пункта 1 постановления Кабмина «Об утверждении порядка проведения в 2008 году земельных аукционов» (от 17 апреля 2008 года).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня было озвучено на заседании Конституционного суда.

Как пояснил судья-докладчик по делу Иван ДОМБРОВСКИЙ, «все признано неконституционным в связи с нарушением процедуры, а не по сути. К процедуре, в свою очередь, относятся полномочия».

По его словам, если бы существовал закон о порядке проведения аукционов - это было бы полномочиями Верховной Рады, а все, что не урегулировано законом, относилось бы к полномочиям Кабинета министров.

Пункт 1 порядка определяет процедуру подготовки, организации и проведения в 2008 году земельных аукционов для продажи земельных участков или предоставления права на их аренду. При этом его действие не распространяется на продажу и аренду земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, участков частной собственности, а также на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения.

По мнению суда, это свидетельствует об урегулировании этим актом вопроса о порядке отчуждения, приобретения и осуществления права собственности, аренды, функции, компетенции органов государственной власти и местного самоуправления. Однако эти вопросы должны урегулироваться только законом.

Учитывая то, что порядок и условия приобретения, прекращения и осуществления права собственности на землю входят в общее понятие «правовой режим собственности», которое определяется исключительно законами Украины, Кабинет министров, издав постановление (пункт 1), действовал за пределами своих полномочий.

Конституционный суд также прекратил производство по делу в части проверки на соответствие Конституции Украины пунктов 2-6 постановления Кабмина из-за того, что в конституционном представлении Президента не приведены аргументы о неконституционности указанных пунктов.

И.ДОМБРОВСКИЙ также отметил, что постановление Кабмина не действует с момента издания указа Президента, оно утратило силу с момента принятия КС своего решения, то есть с 11 ноября текущего года.

Справка УНИАН. 11 ноября Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Кабинета Министров „Об утверждении Порядка проведения в 2008 году земельных аукционов“ (дело о земельных аукционах).

По мнению автора ходатайства, это постановление является подзаконным актом, поэтому урегулирование им вопросов правового режима собственности на землю не отвечает нормам Конституции Украины (статьям 1, 8, части второй статьи 13, части второй статьи 14, частям второй, третьей статье 41, пункту 7 части первой статьи 92).

Субъект права на конституционное представление считает, что Конституция Украины, Земельный кодекс Украины, Закон „Об аренде земли“, законы Украины, на которые Кабинет Министров ссылался в упомянутом постановлении, не устанавливают возможности определения порядка проведения аукциона (земельных торгов) подзаконным актом и не наделяют правительство полномочиями по утверждению порядка проведения аукционов по продаже земельных участков. Кабмин, издав постановление, превысил предусмотренные Конституцией и законами Украины полномочия, чем нарушил требования части второй статьи 19, части третьей статьи 113, пункта 10 статьи 116, части первой статьи 117, части второй статьи 120 Основного Закона.