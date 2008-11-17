Ющенко не пригласил БЮТ к себе на консультации - Кириленко

Фракция БЮТ пока не получала приглашение на консультации у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу возобновления нормальной работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, отвечая на вопрос, примет ли БЮТ участие в сегодняшних консультациях у главы государства.

«Приглашения не было», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы главы государства, Президент В.ЮЩЕНКО готов сегодня, 17 ноября, провести консультации с политическими силами украинского парламента с целью избрания нового председателя Верховной Рады.