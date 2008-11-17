Можно ли сказать, что Балога – это Ющенко?

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что между ним и Президентом установились достаточно качественные отношения.

Об этом он заявил у эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос, можно ли на сегодня сказать, что «БАЛОГА – это ЮЩЕНКО».

«Те отношения, которые сформировались между Президентом, его Секретариатом и БАЛОГОЙ я считаю, что они качественные», - сказал он.

При этом В.БАЛОГА отметил, что для того, чтобы дать этим отношениям оценку в полном объеме, в частности, «БАЛОГА – это ЮЩЕНКО, или ЮЩЕНКО – это БАЛОГА», это не является его компетенцией.

«Это не искренне с моей стороны давать на эти вопросы ответы», - сказал руководитель президентского Секретариата.