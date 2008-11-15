Если Киев начнет требовать уступок, Брюссель покажет спину?

Если Украина начнет в императивной форме требовать дипломатических уступок, направленных на ускорение процесса интеграции в Европейский Союз, это приведет только к ухудшению отношений.

Такое мнение высказал представитель Украины при Европейском Союзе Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ в своей статье для еженедельника «Зеркало недели» .

По мнению дипломата, ориентироваться следует на сотрудничество в пределах усиленного соглашения Украина-ЕС.

«Что случится, если Киев и в самом деле начнет «требовать»? Я знаю ответ: Брюссель повернется к нему спиной», - отметил дипломат.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ опроверг заявления украинских аналитиков о том, что усиленное соглашение Украина-ЕС на принципах ассоциации, подписание которого запланировано на 2009 год, свидетельствует о нежелании ЕС осуществлять реальные интеграционные процессы.

«Уже много писалось, что слово «ассоциация» употребляется в Брюсселе в нескольких юридически отличающихся документах, и именно его связь с другими терминами определяет содержание политического сигнала. Так называемая средиземноморская ассоциация не предполагает членства, а балканская «стабилизация и ассоциация» - предполагает, хотя и не гарантирует», - отметил дипломат.

По мнению А.ВЕСЕЛОВСКОГО, усиленное соглашение Украина-ЕС, которое будет подписано в следующем году, не гарантирует членства Украины в ЕС, однако дает четкое представление, как к нему приблизиться.

«Ассоциация украинского соглашения дает зеленый свет нашему национальному транспортному средству. Но она не заливает нам бензин в бак и не платит за него. Украинская ассоциация — это навигатор, а не буксирная платформа, и доехать до цели, соблюдая дорожные правила, должны мы сами», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Париже состоялся 12-й саммит Украина-ЕС, в ходе которого было достигнуто решение о том, что Европейский Союз подпишет с Украиной соглашение об ассоциации, признает Украину европейской страной, которая разделяет с ЕС общие европейские ценности и начнет диалог о безвизовом режиме.