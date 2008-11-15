Ющенко откроет в Сумах памятник жертвам Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в среду, 19 ноября, планирует посетить город Сумы, где откроет памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

По словам заместителя городского председателя Сум Сергея ПАНЧЕНКО, визит Президента связан с мероприятиями, приуроченными к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

В частности, планируется, что В.ЮЩЕНКО посетит сумскую специализированную школу №10, где проведет для учеников Всеукраинский урок памяти. Прямую трансляцию урока будут вести “5-й канал” и Национальная телерадиокомпания Украины.

Также планируется, что Президент откроет памятник жертвам Голодомора, установление которого завершается сейчас в сквере памяти жертв Голодомора возле Сумского автовокзала. На церемонию открытия памятника прибудут делегации из всех районов и городов области.

Кроме того, планируется, что В.ЮЩЕНКО побывает в 27-м ракетно-артиллерийском полку, который базируется на территории военного городка бывшего артучилища, и вручит воинскому подразделению боевое знамя.