Обама встретится с Маккейном

Избранный президент США Барак Обама встретится со своим бывшим соперником-претендентом на пост президента от республиканской партии Джоном Маккейном для обсуждения дальнейшей совместной работы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Обамы.

В ходе встречи, которая запланирована на понедельник, "будут обсуждаться дальнейшие пути совместной работы"для улучшения функционирования правительства, сказала пресс-секретарь Обамы Стефани Каттер.

"Хорошо известно, что они (Маккейн и Обама) оба разделяют мнение, что американцы хотят и заслуживают более эффективного и продуктивного правительства, они обсудят пути, чтобы это превратилось в реальность", - сказала Каттер. Ожидается, что встреча состоится в Чикаго.

Несколько дней назад в эфире телеканала Эн-би-си Джон Маккейн, который является заместителем председателя сенатского комитета по вооруженным силам, сообщил, что намерен продолжать работу в политике и вернуться в Сенат. На выборах 4 ноября демократ Барак Обама одержал решительную победу над республиканцем Джоном Маккейном. В своей победной речи после официальных итогов выборов, избранный президент США выразил мнение, что не против работать вместе с республиканцами на всеобщее благо США.

РИА Новости