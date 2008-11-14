Регионал жалуется, что Герман, стуча кулаком, муштровала его перед эфиром

Депутат фракции Партии регионов Василий Грицак настаивает на том, что его соратница Анна Герман ограничивает свободу слова в пределах партии.

Так Грицак прокомментировал заявление Герман, которая опровергла слова этого депутата, что она якобы звонила ему во время радиоэфира с требованием не критиковать президента Виктора Ющенко.

Грицак заявил, что может предоставить распечатки звонков мобильного телефона, которые подтверждают, что Герман звонила ему прямо во время эфира.

"Кстати, это был не один случай. Герман учила меня и кулаком стучала по столу именно в этот день эфира. А до этого, во время избирательной кампании, я также давал интервью, и она мне тоже давала указания", - вспомнил он.

Грицак заявил, что Герман и Сергей Левочкин лично влияют на то, каких депутатов приглашают на телеэфиры.

"Однажды меня пригласили, но спустя некоторое время позвонил редактор выпуска и объяснил: "Извините, звонила госпожа Герман и сказала, что пусть лучше выступает другой депутат". Один раз меня меняли на Юрия Мирошниченко, другой – на Инну Богословскую", - рассказал Грицак.

Он также заявил, что у него с Герман "не было никакого конфликта" вокруг помещения института "Республика", где сейчас располагается общественная приемная депутата Грицака.

"Госпожа Герман вопреки действующему законодательству, вопреки решению нескольких судов, вступивших в силу, пыталась поддержать институт "Республика", господина Чемериса, разные националистические организации, как то УНСО, или "Потяг", или "Порыв", или что-то такое", - сказал он.

"Она мне сказала, что "я этих ребят поддерживала во время акции "Украина без Кучмы", это нормальные ребята, не нужно с ними портить отношения, они нам еще пригодятся", - пересказал Грицак слова, якобы сказанные Герман.

По его словам, на замечание, что эти люди "порочат партию, ее лидера Виктора Януковича, не поддерживают ее программных принципов" Герман сказала ему, что "это не твое дело, ты туда вмешиваться не должен, если ты не отойдешь от этого помещения, у тебя будут проблемы с лидером и у тебя будут проблемы со многими членами партии".

Украинская правда