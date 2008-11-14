Ющенко убежден, что Тимошенко не согласится на аверс Одесса-Броды

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не согласится на использование нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме.

Об этом глава государства сказал украинским журналистам по окончании энергетического саммита в Баку.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что правительство Украины в ближайшее время планирует завершить международные переговоры по реализации проекта аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды».

Она в очередной раз отметила, что правительство является сторонником использования нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении.

На использовании нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме, что было предусмотрено проектом его строительства, настаивает Президент Украины В.ЮЩЕНКО.

Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.