Путин - герой России и проблемы Украины, которые должны затрагивать Европу, а не США: что Трамп говорил о разных странах (инфографика)

18:45, 11 ноября 2016
Политика
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Избрание республиканца Дональда Трампа президентом США может ознаменовать существенные изменения в американской внешней политике.

Дональд Трамп / REUTERS

Чтобы понять, как миллиардер относится к другим странам, журналисты собрали его громкие заявления в отношении других государств, передает ТСН.

Трамп во время своих предвыборных выступлений обозначил новый курс в отношениях с РФ и Китаем. В частности, он заявлял об "ужасных торговых соглашениях" с КНР и призвал обещал их перезаключить.

Относительно РФ - республиканец выразил надежду на налаживание "замечательных отношений".

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Трамп также утверждал, что обеспокоен ситуацией в Украине, но подчеркивал, что эта проблема затрагивает Европу гораздо больше.

Известен он и своим отношением к мигрантам. В частности, Трамп выступал за прекращение приема мигрантов из арабской страны и утверждал, что поток людей, которые бегут от войны, может разрушить цивилизацию.

ТСН
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