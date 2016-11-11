Путин - герой России и проблемы Украины, которые должны затрагивать Европу, а не США: что Трамп говорил о разных странах (инфографика)

Чтобы понять, как миллиардер относится к другим странам, журналисты собрали его громкие заявления в отношении других государств, передает ТСН.

Трамп во время своих предвыборных выступлений обозначил новый курс в отношениях с РФ и Китаем. В частности, он заявлял об "ужасных торговых соглашениях" с КНР и призвал обещал их перезаключить.

Относительно РФ - республиканец выразил надежду на налаживание "замечательных отношений".

Читайте такжеPolitico прогнозирует, что победа Трампа спровоцирует политическую нестабильность на нескольких континентах

Трамп также утверждал, что обеспокоен ситуацией в Украине, но подчеркивал, что эта проблема затрагивает Европу гораздо больше.

Известен он и своим отношением к мигрантам. В частности, Трамп выступал за прекращение приема мигрантов из арабской страны и утверждал, что поток людей, которые бегут от войны, может разрушить цивилизацию.