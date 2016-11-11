Путин - герой России и проблемы Украины, которые должны затрагивать Европу, а не США: что Трамп говорил о разных странах (инфографика)
Избрание республиканца Дональда Трампа президентом США может ознаменовать существенные изменения в американской внешней политике.
Чтобы понять, как миллиардер относится к другим странам, журналисты собрали его громкие заявления в отношении других государств, передает ТСН.
Трамп во время своих предвыборных выступлений обозначил новый курс в отношениях с РФ и Китаем. В частности, он заявлял об "ужасных торговых соглашениях" с КНР и призвал обещал их перезаключить.
Относительно РФ - республиканец выразил надежду на налаживание "замечательных отношений".
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Трамп также утверждал, что обеспокоен ситуацией в Украине, но подчеркивал, что эта проблема затрагивает Европу гораздо больше.
Известен он и своим отношением к мигрантам. В частности, Трамп выступал за прекращение приема мигрантов из арабской страны и утверждал, что поток людей, которые бегут от войны, может разрушить цивилизацию.