Бютовец подозревает, что СБУ крышует продажу оружия бандитам

Народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК обратился к Генеральному прокурору Украины с просьбой провести следственные действия о возможной причастности должностных лиц СБУ и ее руководства к незаконной торговле оружием.

Об этом говорится в депутатском обращении С.ОЛИЙНЫКА к ГПУ, текст которого передан УНИАН.

Народный депутат отмечает, что при осуществлении его полномочий ему стало известно, что “существование и деятельность в Украине вооруженных бандитских группировок возможна благодаря непосредственному протекционизму и содействию должностных лиц Службы безопасности Украины и ее руководства, в частности”.

По словам С.ОЛИЙНЫКА, примером этого является выявление работниками подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Днепропетровской области незаконного снабжения членами бандитских группировок оружия и боеприпасов к нему в больших количествах. Такое снабжение, отметил народный депутат, осуществляется из учебного полигона специального антитеррористического подразделения СБУ “Альфа” и организовано и налажено непосредственно руководителем полка Полтавского полигона. “Чрезвычайная общественная опасность незаконной продажи оружия в этой ситуации заключается в том, что так называемым товаром являются автоматы Калашникова, гранатометы, а также патроны и боеприпасы к ним. Кроме того, значительные масштабы незаконно проданного оружия привели к снаряжению ею бандитских группировок не только в Днепропетровской области, но и по всей территории Украины. Отдельные партии готовились к вывозу за границу. Предназначенное для правоохранительного органа оружие использовалась при совершении тяжких и особо тяжких резонансных преступлений как на территории Украины так и за ее пределами”, - говорится в депутатском обращении.

С.ОЛИЙНЫК утверждает, что подтверждением непосредственной причастности руководства Службы безопасности Украины к делу “является совершение активных действий, в том числе с использованием своих служебных положений и полномочий, в препятствовании проведения расследования по данному делу со стороны первого заместителя председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО и начальника управления СБУ в Днепропетровской области В.ВЕРХОГЛЯДА”. По словам народного депутата, вышеуказанные лица осуществляют давление на ГУ МВД в Днепропетровской области и Днепропетровскую областную прокуратуру с целью сделать невозможным полное и всестороннее расследование возбужденного по этим обстоятельствам уголовного дела. С.ОЛИЙНЫК утверждает, что по указанию В.НАЛИВАЙЧЕНКО и непосредственном вмешательстве В.ВЕРХОГЛЯДА был освобожден из-под стражи начальник полка Полтавского полигона, которого задержали 1 ноября 2008 года непосредственно в момент совершения преступления. Кроме того, заметил он, скрывается факт работы организатора незаконной продажи оружия начальника полка Полтавского полигона в СБУ, что является прямым укрывательством должностных преступлений и нарушением правил подследственности. Народный депутат считает, что указанные действия В.НАЛИВАЙЧЕНКО и В.ВЕРХОГЛЯДА направлены на то, что сделать невозможным полное и всестороннее расследование по делу, а поэтому свидетельствуют о возможных значительно больших масштабах незаконной продажи оружия и подтверждают осведомленность в деле, содействие и протекционизм со стороны руководства СБУ. “По моему мнению, ситуация, когда государственный правоохранительный орган специального назначения, который должен обеспечивать государственную безопасность Украины, организует снабжение оружия и боеприпасов в бандитские группировки, является недопустимой, позорной для Украинского государства и опасной для граждан. Недопустимой является ситуация, когда преступные деяния бандформирований фактически финансируются за счет средств государственного бюджета, выделяемых на финансирование СБУ”, - отмечается в обращении.

С.ОЛИЙНЫК просит генерального прокурора принять немедленные меры для принятия уголовного дела к производству следователями ГПУ, провести следственные действия в отношении всех причастных к делу лиц, включая руководство СБУ. Кроме того, народный депутат просит ГПУ подтвердить или обоснованно опровергнуть наличие в деяниях В.НАЛИВАЙЧЕНКО, которые направлены на создание искусственных препятствий в расследовании уголовного дела и сокрытия обстоятельств дела, признаков соучастия в совершении преступления или признаков сокрытия преступления и задержать В.НАЛИВАЙЧЕНКО в связи с злоупотреблением служебным положением.

Аналогичное депутатское обращение было направлено С.ОЛИЙНЫКОМ Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. В частности, народный депутат просит главу государства вывести В.НАЛИВАЙЧЕНКО из состава СНБОУ, отменить Указ о его назначении первым заместителем председателя СБУ. Кроме того, С.ОЛИЙНЫК просит Президента внести на рассмотрение ВР представление о назначении председателя СБУ и отменить Указ о назначении В.ВЕРХОГЛЯДА начальником СБУ в Днепропетровской области.