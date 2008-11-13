Блок Кличко предлагает спасти Киев

Блок Виталия Кличко планирует для спасения Киева “от разрушительных решений мэра” разработать Антикризисную стратегию столицы.

Об этом заявил лидер Блока Виталий КЛИЧКО во время круглого стола “Экономика столицы: угроза гиперинфляционной спирали на фоне экономического кризиса”, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко.

По его словам, “на фоне экономического кризиса, когда вся Украина пытается спасти экономику и сохранить рабочие места, столичная власть «раскачивает лодку» и раскручивает новыми тарифами мощный маховик инфляции”. Поэтому, заявил В.КЛИЧКО, его блок обращается к Антимонопольному комитету, Комиссии по контролю за ценами и СНБО, чтобы они подтвердили незаконность решений мэрии о повышении тарифов на коммунальные услуги.

«Сегодня вместо антикризисной работы для экономического оздоровления в столице мы видим лишь признаки хаоса. Из-за необоснованного повышения тарифов опять блокируется работа городского транспорта. В нынешнем городском бюджете, разрекламированном мэром в мае как наибольшем за всю историю Киева, - дыра в 3 миллиарда. Врачи получают зарплату за август в октябре, а больных в больницах кормят за 12 копеек в сутки. И на фоне всего этого мэр решил выставить на улицу десятки тысяч работников малых и средних предприятий, которые просто не выдерживают 10-кратного скачка тарифов», - заявил В.КЛИЧКО.

“По прогнозам экспертов, мощнейший удар экономического кризиса в Украине придется на январь, отметил В.КЛИЧКО - и для того, что избежать полного хаоса и экономического провала в столице, мы еще имеем 1,5 месяца, чтобы изменить курс”.

Именно поэтому, отметил В.КЛИЧКО, “мы планируем разработать и предложить киевлянам Антикризисную стратегию столицы, которую подготовит совместная рабочая группа депутатов от блока, экспертов ведущих аналитических центров и представителей центральных органов исполнительной власти».