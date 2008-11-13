Ющенко уже почти дозрел до увольнения Балоги?

Член НУНС Роман Зварыч считает, что у президента Виктора Ющенко "вызревает решение" относительно отставки председателя его секретариата Виктора Балоги.

Об этом Зварыч сказал, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

При этом он отметил, что не может с уверенностью говорить о вопросе, который является исключительно компетенцией президента.

"Но логическая цепочка мыслей президента меня наводит, по крайней мере, на вывод, который назревает решения (относительно отставки Балоги)", - сказал Зварыч.

По просьбе конкретизировать, что именно в действиях президента привело его к такому мнению, он ответил:

"В частности две сказанных вещи: "Тот, кто голосует за отставку Яценюка – голосует против стабильности" и второе о том, что президент отказывается нянчить Единый Центр".

"Я не думаю, что для президента не секрет, что фактическим руководителем ЕЦ является Виктор Балога. Но, когда ты кого-то увольняешь, то надо иметь на примете кого-то, кого назначишь", - сказал Зварыч.

Украинская правда