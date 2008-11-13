Ющенко - судьям: у нас не так много времени

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает судей к самоочищению от коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве перед делегатами IX съезда судей Украины.

«Чего вы ждете? Кто за вас это будет делать? Нам нужно показывать, что мы можем эффективно самоочищаться», - сказал Президент.

По его словам, судьи “не должны глумиться над законом, нам нужно от этого отбеливаться».

В то же время Президент он выразил убеждение, что Высший совет юстиции должен быстро снимать все острые вопросы, которые касаются неправомерных действий судей.

В.ЮЩЕНКО привел пример: в этом году в ВСЮ поступило 284 представления в отношении судей, в то же время лишь в 8 случаях были приняты решения.

«Нам нужно действовать быстрее, у нас не так много времени», - подчеркнул Президент.

Вместе с тем, комментируя информацию председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО о противоправных действиях судейского корпуса Макаровского районного суда Киевской области, В.ЮЩЕНКО сказал: «Если бы моя воля, то этот суд на второй день на 5 часов утра был бы в отставке... Вы должны все время помнить: есть преступление - должно быть наказание. Тогда работает справедливость».

В то же время Президент отметил, что суды в Украине являются той силой, которая способна делать изменения.

«Судейский корпус должен знать, что у него много партнеров», - подчеркнул глава государства.