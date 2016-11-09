Как мировые лидеры отреагировали на победу Трампа: СМИ показали их поздравления в одном видео

Одни политики выражают полное удовлетворение победой республиканца, другие ожидают определенных трудностей в отношениях с новой американской администрацией, говорится в описании к видео на сайте Радио Свобода.

Читайте также"Это больно": Клинтон разочарована результатами выборов, но призвала сторонников признать победу ТрампаКак сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.

В США уже обсуждают возможность того, что бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич или сенатор Коркер может стать госсекретарем, а младший сенатор от штата Алабама Джеф Сешнс - министром обороны.