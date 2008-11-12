Тимошенко забирает из парламента проект Госбюджета

Правительство отзывает из парламента проект государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время внеочередного пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«Мы отзываем сейчас бюджет, полностью его переделываем и готовим новый», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр подчеркнула, что проект госбюджета на 2009 год будет обсуждаться с профсоюзными объединениями.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила необходимость разработки нового проекта бюджета социально-экономическими условиями, которые сложились в результате финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект госбюджета-2009 из парламента и начать подготовку другого проекта.

«Очевидно, бюджет, который передан в парламент, не является предметом для обсуждения. Мы должны обсуждать другой бюджет. Думаю, что его нужно отозвать и начать работать над реальным бюджетом 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Сегодня, 12 ноября, во время Общенационального антикризисного совещания В.ЮЩЕНКО призвал правительство в течение двух недель внести на рассмотрение Верховной Рады новый проект государственного бюджета на 2009 год.

Справка УНИАН. Законопроект Кабинета министров о госбюджете на 2009 год был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 15 сентября.

Согласно документу, доходы госбюджета на 2009 год составляют 288 млрд. 98 млн. 60,9 тыс. грн., расходы - 302 млрд. 184 млн. 689,1 тыс. грн. Правительство определило дефицит государственного бюджета в объеме 17,4 млрд. грн., или 1,37% ВВП.