Москаль подал в суд на шефа СБУ и его заместителя

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ сегодня подал в суд исковые заявления к и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и его заместителю Тиберию ДУРДИНЦУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Г.МОСКАЛЯ, иски были поданы в Шевченковский райсуд Киева после ряда обвинений в его адрес со стороны руководителей СБУ о якобы совершенных им правонарушениях. В частности, это контрабанда автомобиля Lexus, незаконное получение участка в Крыму, а также владение гостиницами в Чехии и Македонии.

«Я сегодня обратился к господину НАЛИВАЙЧЕНКО, Комитет по организованной преступности и коррупции готов выехать вместе с работниками СБУ в поисках этих гостиниц, и если они будут найдены, я даю слово, что там постоянно будут отдыхать работники СБУ», - сказал народный депутат.

Г.МОСКАЛЬ также отметил: «Я не оцениваю свою честь в одну гривню, поэтому я в первом и втором представлении на господина НАЛИВАЙЧЕНКО указал компенсацию за моральный вред по 200 тыс. грн., а на господина ДУРДИНЦА, если он заместитель, - 150 тыс. за нанесение морального вреда».

Как сообщал УНИАН, 6 ноября В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что СБУ передала в Генеральную прокуратуру Украины материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“По результатам доследственной проверки СБУ задокументирована коррупционная деятельность народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ, связанная, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, объяснив при этом, что речь идет о незаконной выдаче документов “чиновникам или же просто взяточникам”, которые никакого отношения не имели к боевым действиям, а потому не имели никакого права считаться ветеранами.

Кроме того, 11 ноября на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции заместитель председателя СБУ Т.ДУРДИНЕЦ заявил, что СБУ получает обращение от общественных организаций и граждан по поводу злоупотреблений, совершенных Г.МОСКАЛЕМ на разных должностях.

По словам Т.ДУРДИНЦА, в этих обращениях граждане, в частности, указывают на незаконный ввоз в Украину и легализацию автомобиля «Лексус»; содействие в незаконном выделении одной из компаний земельного участка в Крыму.

Кроме того, авторы обращений просят СБУ проверить информацию о причастности Г.МОСКАЛЯ к владению гостиницами в Македонии и Чехии.

При этом Т.ДУРДИНЕЦ отметил, что Г.МОСКАЛЬ «уклоняется от контактов со Службой безопасности» для дачи объяснений относительно деятельности незаконно созданной комиссии при Государственном комитете Украины по делам национальностей и религий по вопросам рассмотрения материалов об определении участников боевых действий.