Депутатам не нравилось, что Яценюк под них не ложился?
Экс-спикеру все равно, кто будет после него
Арсений ЯЦЕНЮК, который сегодня был освобожден от должности председателя Верховной Рады, соглашается, что он не был идеальным спикером парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в интервью журналистам.
«Если бы я сказал, что я идеальный спикер, то можно было бы идти на 95-й квартал. И, кстати, у нас будет хороший сюжет тогда», - сказал он.
А.ЯЦЕНЮК считает, что события, происходящие в парламенте, являются следствием отсутствия политической элиты в государстве.
Отвечая на вопрос, какие все же просчеты были в его работе, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Возможно где-то слишком резко, возможно где-то наоборот мало давил, возможно проявлял чрезмерную независимость, но такая работа спикера». При этом А.ЯЦЕНЮК добавил, что председатель ВР – это «не тот, кто будет ложиться под одних или под других, здесь надо играть самостоятельную роль, а это не нравилось».
А.ЯЦЕНЮК также заверил, что ему не интересно, кто может быть следующим председателем ВР.
«Мне это как-то не интересно», - сказал он.