Криль говорит, что Яценюк превращает Верховную Раду в чайный клуб

Народный депутат от НУ-НС, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что председатель Верховной рады Арсений ЯЦЕНЮК не в состоянии организовать продуктивную работу законодательного органа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, по мнению И.КРИЛЯ, в условиях кризиса страна не может позволить себе превращение парламента в чайный клуб. «Задача спикера – не устраивать чайные церемонии, а организовать продуктивную работу законодательного органа. Всего один антикризисный законопроект – это результат целого месяца работы парламента. Хочу напомнить, что для налогоплательщиков месяц работы парламента обходится почти в 70 млн. грн.», - отметил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ подчеркнул, что «Единый Центр» всегда выступал против популизма, “который в последнее время захлестнул власть и политику”. “Для нас никогда не имело значения, представитель какой политической силы начинает болеть этой болезнью и подменять исполнение своих обязанностей саморекламой», - сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что “два месяца назад спикер сделал красивый жест - он написал заявление об отставке, как и было предусмотрено коалиционным соглашением”. «Это была красивая картинка для телевизора, но не больше. Для него, как и для Ю.ТИМОШЕНКО, должность оказалась весомее собственного слова. Когда отставка стала реальностью, он стал цепляться за кресло руками и ногами», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР отстранила председателя парламента Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения пленарных заседаний.