Попытка переворота в Черногории: экс-заместитель главы СБУ рассказал о сторонниках "Д/ЛНР", переехавших в страну (видео)

Об этом во время обсуждения темы "Роль России в переворотах в Черногории, Приднестровье, Молдавии" заявил заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, передает 5 канал.

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"На митингах в Черногории появились флаги "ДНР", "ЛНР". Очень много там выходцев из Луганской, Донецкой области с деньгами, которые не хотят поддерживать почему-то, что они там (на востоке Украины – Ред.) заварили, потому что они уехали не в Крым, а уехали в Черногорию и там сейчас находятся. Есть очень много свидетельств о том, что они там обмениваются деньгами и другие вещи. Мы со своей стороны эту информацию так же передавали списками, потому что они пользовались украинским заграничным паспортам", - отметил Ягун.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября прокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что в Черногории за попыткой захвата власти на парламентских выборах в прошлом месяце стояли российские националисты, которые намеревались убить премьер-министра Мило Джукановича.