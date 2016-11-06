В Черногории раскрыли планы националистов из России убить главу правительства

По словам прокурора Миливоя Катнича, организаторы покушения решили, что «власть в Черногории не сменится путем выборов, поэтому это нужно сделать силой», сообщает Reuters.

Целью смены власти было привести к власти одну из оппозиционных партий и не допустить вступления страны в НАТО, цитирует прокурора ТАСС.

16 октября в Черногории прошли парламентские выборы. Большинство получила правящая Демократическая партия социалистов во главе с премьер-министром Мило Джукановичем. Оппозиция потребовало отменить результаты из-за сообщений о готовящихся терактах.

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27 октября сербское издание Danas со ссылкой на источники заявило, что из Сербии была депортирована группа российских граждан, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Черногории в день парламентских выборов.

По подозрению к подготовке терактов в Черногории были задержаны около 20 граждан Сербии. Премьер-министр Сербии заявил, что были выявлены еще несколько групп, которые «действовали в координации с иностранцами».