На Банковой уже думают, кем заменить Саакашвили - СМИ

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в АП.

Собеседники объясняют, что четких кандидатур пока нет, но обсуждается возможность назначения кого-то из бывших глав Одесской ОГА.

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Также на Банковой обсуждают кандидатуру Анатолия Урбанского, который возглавляет Одесскую областную раду и является членом партии БПП.

В то же время источники отрицают возможность назначения на эту должность близкого друга президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Кононенко, решил не комментировать информацию.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.