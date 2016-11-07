На Банковой уже думают, кем заменить Саакашвили - СМИ
20:14, 07 ноября 2016Политика
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В Администрации президента обсуждают несколько кандидатур на должность губернатора Одесской области.
Саакашвили заявил, что решил уйти в отставку с занимаемой должности / УНИАН
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники в АП.
Собеседники объясняют, что четких кандидатур пока нет, но обсуждается возможность назначения кого-то из бывших глав Одесской ОГА.
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Также на Банковой обсуждают кандидатуру Анатолия Урбанского, который возглавляет Одесскую областную раду и является членом партии БПП.
В то же время источники отрицают возможность назначения на эту должность близкого друга президента Петра Порошенко Игоря Кононенко.
Кононенко, решил не комментировать информацию.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.
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