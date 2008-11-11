Голосование по отставке Яценюка признали несостоявшимся
18:22, 11 ноября 2008Политика
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Завтра начнут сначала?
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил с трибуны ВР заместитель председателя Счетной комиссии Владимир ВЯЗИВСКИЙ.
По его словам, Счетная комиссия установила, что бюллетени получили 109 народных депутатов, а участие в голосовании приняли 108. При этом 2 бюллетеня признаны недействительными.
«Таким образом, голосование признано несостоявшимся», - сказал В.ВЯЗИВСКИЙ.
Согласно регламенту ВР голосование признается состоявшимся, если бюллетени взяли по меньшей мере 226 народных депутатов.
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