Голосование по отставке Яценюка признали несостоявшимся

Голосование по отставке председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Счетная комиссия ВР признала несостоявшимся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил с трибуны ВР заместитель председателя Счетной комиссии Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

По его словам, Счетная комиссия установила, что бюллетени получили 109 народных депутатов, а участие в голосовании приняли 108. При этом 2 бюллетеня признаны недействительными.

«Таким образом, голосование признано несостоявшимся», - сказал В.ВЯЗИВСКИЙ.

Согласно регламенту ВР голосование признается состоявшимся, если бюллетени взяли по меньшей мере 226 народных депутатов.