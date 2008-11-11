Почему Медведчук не вышел сегодня на работу

Пресс-служба Медведчука распространила заявление по поводу отсутствия Виктора Медведчука на работе в Высшем совете юстиции в первый же рабочий день, сообщает Обком.

«Пресс-служба Председателя наблюдательного совета Центра «Правовая держава» члена Высшего совета юстиции Виктора Медведчука уполномочена заявить, что Виктор Медведчук, как член ВСЮ Украины, приступил к выполнению своих прямых обязанностей.

Его отсутствие сегодняшнем заседании Совета объясняется тем, что в самый последний момент возникла необходимость его однодневного визита в одну из стран ближнего зарубежья».

Как сообщал УНИАН, Виктор МЕДВЕДЧУК не появился на заседании Высшего совета юстиции, которое проходило сегодня в Киеве, несмотря на то, что для него в зале заседаний предусмотрено рабочее место и на его имя там подготовлена папка с рассматриваемыми документами.

Сегодня проводилось плановое заседании Высшего совета юстиции, в повестке дня которого - рассмотрение материалов о внесении представлений Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей Украины разных уровней и юрисдикций, а также обсуждение предложений членов ВСЮ о внесении представлений главе государства об увольнении некоторых судей за нарушение присяги.