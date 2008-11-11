Москаль точно знает, что в законе нет ответственности за коррупцию

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ опровергает обвинение СБУ в незаконной выдаче гражданам удостоверений участников боевых действий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом говорится в заявлении Г.МОСКАЛЯ по поводу обвинений временно исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в его адрес.

Народный депутат отмечает, что 14 октября в 2008 г. прокуратура города Киева отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в отношении должностных лиц Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции по материалам, которые пришли в СБУ якобы в 2004 году. В этих материалах отмечалось, что служебные лица Госкомитета национальностей и миграции причастны к незаконной выдаче удостоверений участников боевых действий.

Г.МОСКАЛЬ сообщает, что 4 ноября с.г. Шевченковский районный суд г. Киева закрыл производство по протоколу, составленному работниками СБУ в соответствии с законом Украины о борьбе с коррупцией, якобы за незаконное получение статуса участника боевых действий по материалам указанного выше госкомитета. Суд не нашел в предоставленных материалах состава коррупционных действий.

“Вышеприведенные факты были известны и.о. председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО во время пресс-конференции 6 ноября 2008 года. Однако он сознательно ввел в заблуждение общественность Украины с целью компрометации народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ”, - отмечается в заявлении депутата.

Г.МОСКАЛЬ отмечает, что действующее в Украине уголовное законодательство не предусматривает ответственности за коррупционные действия, и понятие “коррупционные действия” отсутствует в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе Украины. Действующим законодательством, подчеркнул он, предусмотрена административная ответственность за коррупционные действия в соответствии с Законом Украины “О борьбе с коррупцией”.

“По этой причине заявления господина НАЛИВАЙЧЕНКО в отношении народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ о направлении материалов в Генеральную прокуратуру Украины за совершение коррупционных деяний не отвечают действительности”, - говорится в заявлении.

В документе также напоминается, что в п.6 постановления Кабинета министров от 12 мая 2004 года №302 о порядке выдачи удостоверений и наградных знаков ветеранам войны сказано: удостоверение участника войны и нагрудные знаки выдаются органами Министерства обороны, СБУ, Службой внешней разведки, Управлением государственной охраны МВД (то есть воинскими формированиями). Государственный комитет Украины по делам национальностей и миграции в данном постановлении не значится, то есть не имеет права выдавать указанные документы.

В соответствии с приказом министра обороны Украины №208 от 26 ноября 2006 года, в военных комиссариатах созданы комиссии для рассмотрения вопросов относительно присвоения статуса участника боевых действий. Данным приказом утверждено положение об этих комиссиях.

Комиссия при военных комиссариатах установила статус участника боевых действий, выдала соответствующие удостоверения участника боевых действий двум сотрудникам Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции, подчеркивает народный депутат.

“По этой причине утверждения господина НАЛИВАЙЧЕНКО о личном участии народного депутата Г.МОСКАЛЯ о личной выписке данных удостоверений является специально спланированной провокацией”, - отмечает сам Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября на брифинге в Киеве в.и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Украины (фракция НУ-НС) Г.МОСКАЛЯ.

“По результатам доследственной проверки СБУ задокументирована коррупционная деятельность народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ, связанная, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, объяснив при этом, что речь идет о незаконной выдаче документов “чиновникам или же просто взяточникам”, которые никакого отношения не имели к боевым действиям, а потому не имели никакого права считаться ветеранами.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “СБУ не только задокументировала, но и передала в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела все материалы, связанные с коррупционными деяниями именно этого народного депутата Украины”.

Отвечая на уточняющее вопрос относительно дела, в котором фигурирует Г.МОСКАЛЬ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: “В том-то и дело, именно он и подписывал (документы о присвоении статуса участника боевых действий – УНИАН) и выписывал удостоверения”.