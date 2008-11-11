В СБУ намекают, что «Добряки» из ВР - почти всемирная мафия

СБУ раскрыла одну из наиболее разветвленных сетей доставки в Украину контрабанды из Китая, Турции, Сирии и стран Западной Европы, созданную и контрлируемую организованной преступной группировкой «Добряки», которую непосредственно возглавляет один из народных депутатов Украины ІV созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередном заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции сообщил заместитель председателя СБУ Тиберий ДУРДИНЕЦ.

По его словам, указанная ОПГ организовала контрабандные каналы на западной границе государства и в портах Илличевска и Херсона.

Группировка четко иерархически построена, в каждом из регионов, в зонах ответственности Южной, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Киевской областных таможен, действует группа под руководством “доверенных лиц” этой ОПГ.

Кроме того, в противоправных оборудках группировки задействованы более 10 субъектов предпринимательства, в частности иностранные и зарегистрированные в офшорных зонах, с использованием реквизитов которых осуществляется внешнеэкономическая деятельность в зонах ответственности упомянутых таможен.

Также, ОПГ наладила каналы контейнерных и карго-перевозок собственными морскими судами «Викинг» и «Атлант» водоизмещением 1 тыс. тонн, грузовым транспортом (свыше 50 единиц) и авиацией.

Как отметил Д.ДУРДИНЕЦ, в целом противоправная деятельность «Добряков» продолжается более 10 лет, а ежегодные убытки госбюджета только от уклонения от таможенных платежей компаниями, которые объединены под брендом «Трансатлантик Групп», по предварительным оценкам, достигают свыше 1 млрд. грн.

В ходе пресечения противоправной деятельности этой группировки задокументированы эпизоды контрабанды, возбуждено 5 уголовных дел и установлено коррупционные связи среди представителей судейского корпуса, правоохранительных органов и некоторых народных депутатов ВР VI созыва.