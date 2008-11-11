У Литвина предлагают Яценюку довести дело до конца

Один из руководителей фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ призывает Арсения ЯЦЕНЮКА проголосовать за собственное освобождение от должности председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗАРУБИНСКИЙ сказал в интервью журналистам.

«Когда человек пишет заявление о своей отставке, то он, очевидно, если это не пиар, сам голосует за это», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ, отметив: «Если я хочу уйти с какой-то должности, я все делаю, чтобы с нее уйти».

Депутат отметил, что выглядело странно, когда председатель ВР не проголосовал за включение в повестку дня работы парламента вопроса о его увольнении по собственному заявлению.

«Я думаю, он первый должен был голосовать за это, иначе возникает вопрос, для чего он подал это заявление», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, после того как фракция “Наша Украина – Народная самооборона” вышла из демократической коалиции и она прекратила свое существование, А.ЯЦЕНЮК 17 сентября подал заявление об отставке с должности председателя Верховной Рады Украины.

Сегодня ВР отказалась включить в повестку дня своей работы вопрос об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. За принятие соответствующего решения проголосовали 220 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале. Не поддержали предложение фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Этот вопрос был поставлен на голосование самим А.ЯЦЕНЮКОМ после того, как председатель регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ заявил, что комитет рассмотрел заявление спикера об отставке и рекомендует рассмотреть его депутатам. А.ЕФРЕМОВ напомнил, что заявление председателя ВР об отставке было написано два месяца назад и комитет рассмотрел его.