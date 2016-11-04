Добкин проигнорировал тест на наркотики: не явился в Раду и не отвечал на звонки

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Брат экс-главы Харьковской области Дмитрий Добкин пообещал доказать, что в его организме наркотических веществ нет. Но в парламент он не пришел, а мобильный телефон отключил.

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Пройти экспертизу оппоблоковец согласился после того, как сняли видео, где в сессионном зале Верховной Рады он берет пластиковую бутылку, заходит за колонну и что-то запивает. Когда же возвращается на рабочее место, его поведение сильно меняется.

На сайте Верховной Рады в списке электронной регистрации Дмитрий Добкин значится как присутствующий. Однако самого Добкина-младшего в парламенте и вчера, и сегодня – нет, а его мобильный телефон отключен.

Как нардепу удалось зарегистрироваться без присутствия на рабочем месте – неизвестно. Депутаты-коллеги предполагают - Добкин мог забыть свою электронную карточку в пульте для голосования, возможно, и умышленно.

"Во-первых, он прогульщик, во вторых – "брехло", - отреагировал Егор Соболев из "Самопомочи" на отсутствие Добкина.

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Напомним, прочитав сообщение о туре за 135 тысяч евро, Добкин на радостях спрятался за колоннойи выпил воды, вероятно, запив что-то. После этого народный избранник вел себя нервно, как в состоянии наркотического опьянения.

Такое интересное событие не осталась незамеченным и вызвало бурное обсуждение в соцсетях - как о туре за баснословную цену, так и о характере вещества, которую мог употребить народный депутат.