Добкин-старший о странном поведении брата: в Раде от одного воздуха можно опьянеть

Михаил Добкин заявил, что его брат и народный депутат Дмитрий не собирался покупать тур за 135 тысяч евро, а его специфическое поведение вызвано атмосферой в Верховной Раде.

Читайте такжеДобкин-младший продолжает "оттягиваться" на работе: подборка видео с загадочным поведением нардепа

"Если посмотреть, что там написано, кроме цифр, то там есть такая фраза, вопрос: "Принимайте решение, будем ждать вашего ответа". Мой брат не покупал этот тур, покупать не собирался, и не только потому, что это стало предметом всеобщего обсуждения. Планируя свой отдых на зимние каникулы, он попросил туроператора найти альтернативу. Ему прислали варианты, тот, что опубликовали - это самый дорогой вариант, где-то в Индийском океане. Никто не собирался его покупать. Несмотря на его декларацию, он не может позволить себе такой отдых", - цитирует Добкина "112 Украина".

Также он прокомментировал поведение брата: "Чтобы находиться в ВР в приподнятом настроении, нет необходимости употреблять алкоголь или другие стимуляторы. Там такая обстановка, и можно встретить такие приятные лица, что от одного вида и воздуха можно опьянеть", - говорит депутат.

Как сообщал УНИАН, нардеп от "Самопомичи" Семен Семенченко призвал Дмитрия Добкина сложить мандат за неадекватное поведение.

Дмитрий Добкин прошел в Раду по 178 избирательному округу в Харьковской области (город Балаклея). За все время своего депутатства он не внес в парламент ни одного законопроекта. Ранее сегодня в сети было опубликовано видео с Добкиным.

1 ноября во время заседания Совета он читал сообщение о туре за 135 тысяч евро, после чего спрятался за колонной и выпил воды, вероятно, запив что-то. После этого он вел себя нервно, вероятно, как в состоянии наркотического опьянения. Неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют не впервые.