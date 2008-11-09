Кравчук: украинцев втягивают в опасную политическую игру

Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что украинцев втягивают в опасную политическую игру под видом «Солидарности».

Об этом он заявил во время программы “Свобода на Интере”.

“Я слышу очень опасные вещи. Сейчас по Украине началось движение «Солидарность». Или оно само началось, или его кто-то подтолкнул? – не знаю. Но очень многие политики в настоящее время говорят теми словами, которыми говорит и «Солидарность», - отметил Л.КРАВЧУК.

По его словам, политики распространяют мысль о необходимости прекратить работу парламента на год, что правительство не нужно, а нужен Совет национальной безопасности и обороны.

Как считает Л.КРАВЧУК, эти призывы несут информацию о том, что конституционные органы уже не нужны и что призывы звучат приблизительно так: “Люди идите на Киев и берите… Может что-то там лежит на Крещатике”.

“Вы же понимаете, политики приведут нервозных, озлобленных людей в Киев и чем это может закончиться для Украины? У меня есть ответственность от Совета старейшин сказать людям: не глупите, потому, что вас втягивают в опасное дело, вашими руками хотят разрушить Украинское государство! Есть один единственный путь – конституционный. И тот, кто нарушит этот путь, будет врагом украинского народа”, – отметил Л.КРАВЧУК.

Как сообщалось, Совет старейшин в начале 2008 года создали бывший Президент Украины Л.КРАВЧУК, экс-премьер-министры Витольд ФОКИН, Евгений МАРЧУК, Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО и бывший вице-премьер, посол Украины в Великобритании Сергей КОМИСАРЕНКО.