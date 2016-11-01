Российского криминального авторитета выдворили из Украины – СБУ (фото)

СБУ и миграционная служба выдворили за пределы страны криминального авторитета из России, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Днепре.

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"50-летний гражданин РФ был неоднократно судим за разбои, хранение оружия и злостное неповиновение требованиям администрации исправительных учреждений. Уголовник имел особый статус в преступной среде и выполнял функции надсмотрщика за распределением денег из воровского "общака", - сообщили в спецслужбе.

Гражданина РФ принудительно вернули на территорию России. Въезд в Украину ему запретили на три года.