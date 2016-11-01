Российского криминального авторитета выдворили из Украины – СБУ (фото)
16:34, 01 ноября 2016Политика
2756 0
Въезд в Украину ему запретили на три года.
СБУ выдворила из Украины российского уголовного авторитета / Фото УНИАН
СБУ и миграционная служба выдворили за пределы страны криминального авторитета из России, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Днепре.
Читайте такжеЛуценко рассказал, откуда у его семьи столько наличных и для чего их берегут
"50-летний гражданин РФ был неоднократно судим за разбои, хранение оружия и злостное неповиновение требованиям администрации исправительных учреждений. Уголовник имел особый статус в преступной среде и выполнял функции надсмотрщика за распределением денег из воровского "общака", - сообщили в спецслужбе.
Российского криминального авторитета выдворили из Украины / СБУ
Российского криминального авторитета выдворили из Украины / СБУ
Гражданина РФ принудительно вернули на территорию России. Въезд в Украину ему запретили на три года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter