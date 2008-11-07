Ющенко рассказал, что такое «слишком большая демократия»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что государство должно вернуть себе стопроцентный контроль в сфере изготовления документов строгой отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Президента, бланки строгой отчетности, паспорта, разные удостоверения, разрешения на ношение оружия, земельные сертификаты - все эти документы должны находиться под контролем государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что государство вложило сотни миллионов долларов, чтобы построить одну базу в Министерстве финансов для изготовления бланков строгой отчетности, вторую базу – на банкнотном дворе Национального банка. «Как случилось так, что сегодня государство заказы такого типа бланков размещает на частном предприятии?», - поинтересовался Президент, заметив, что «это слишком большая демократия». «Это хорошая почва для незаконной, преступной деятельности, и проконтролировать государство сегодня в этих условиях не может», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я думаю, ни один министр не поднимет руку, начиная с министра внутренних дел, и не скажет, что там у нас обеспечен стопроцентный контроль», - добавил Президент.

По его словам, сейчас государство доверяет производство таких документов структурам, которые не контролируются, а затем «СБУ и милиция в подворотнях эти документы изымают у преступных групп».

По убеждению Президента, сегодня государство должно вернуть себе стопроцентный контроль в этой сфере.