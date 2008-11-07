Ющенко сказал, кому он не завидует

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым через неделю вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны вопрос выполнения предыдущих решений СНБО относительно антикризисных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на сегодняшнем заседании СНБО.

«Я прошу, чтобы через семь дней, Раиса Васильевна (БОГАТЫРЁВА, секретарь СНБО – УНИАН), на СНБО вынести вопрос выполнения предыдущих решений относительно антикризисных мер», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он обратил особое внимание на финансовые и экономические компоненты.

«Мое ощущение, что в банковском секторе, валютном секторе более-менее процесс пошел, но в экономическом секторе, я откровенно хочу сказать, там не о чем говорить с точки зрения успеха. Там все только начинается, потому эти шаги предпринимать нужно немедленно», - сказал Президент.

По его словам, если есть желание решать этот вопрос, то все необходимо делать профессионально и с верой. «Если этого не будет, я не завидую тем, кто берется за решение этой проблемы», - сказал В.ЮЩЕНКО.