Луценко обещает проверить е-декларацию Порошенко "как и все остальные"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверяет, что декларация президента Украины Петра Порошенко будет проверяться так же, как и заявления других политиков или госслужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

По словам генпрокурора, Порошенко в своей электронной декларации отчитывался о достаточно большие доходы, которые были предметом его деклараций за предыдущие годы.

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«Эти средства не возникли ниоткуда... Но так же, как и все остальные, он подлежит проверке и со стороны Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, и со стороны Генеральной прокуратуры», – сказал Луценко.

Напомним, Луценко заявил, что ГПУ проверит уплату налогов нардепами из наличных средств, которые задекларировали более 100 тысяч долларов наличности.

Он отметил, что очень важно разделить всех чиновников на две принципиально разные категории – тех, которые задекларировали доходы и уплатили налоги, и тех, которые налоги не уплатили.

«Мы будем анализировать декларации половины народных депутатов Украины, которые задекларировали наличные свыше 100 тыс. долларов. Этот анализ будет состоять из нашего обращения к Государственной фискальной службы с требованием предоставить информацию об уплаченных налогах, которые могут свидетельствовать о легальности этих средств, или неуплаченные налоги, которые будут свидетельствовать о нелегальности такой наличности. Соответственно, народные избранники могут попасть или не попасть под действие статьи 212 Уголовного кодекса – уклонение от налогов, которой предусмотрены различные санкции», – заявил генпрокурор.