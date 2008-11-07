Кравчук стал Клоуном

На протяжении июля-сентября 2008 года более 4 тыс. украинцев обратились в органы регистрации актов гражданского состояния граждан (РАГС) с намерением изменить собственное имя из-за его неблагозвучия, из-за политических симпатий или чудачества.

Об этом свидетельствуют данные органов РАГС Министерства юстиции, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Так, в ІІІ квартале 2008 года имели место случаи изменения фамилий: с “КРИВОКУЛИНСКИЙ” на “ТИМОШЕНКО”, с „УРОДА” на „РОМАНОВСКАЯ”, со “СВИНАРЬ” на “КРАВЧЕНКО”, с “БУГАЙ” на “БОНДАРЬ”, с „ЗАЕЦ” на „ПЕТРОНЮК”, с „ОКУНЬ” на „ЭНГЕЛЬ”, с „КОЗЕЛ” на „ПИЛИПЮК”, с „МЕЛЬНИК” на „ЖУК”, с „УСИК” на „ТЮФАНОВА”

Также зарегистрированы изменения имен: с „Вачаган” на „Вадим”, с „Валентина” на „Фатима”, с “ Валентина” на “Леонела”, с „Татьяна” на „Татьяна-Дарина”.

Кроме того, зарегистрировано одновременное изменение фамилии и имени: с „КРАВЧУК Александр” на „КЛОУН Смихось”.

Как свидетельствуют статистика органов РАГС, желание изменить собственное имя или фамилию ежегодно проявляют около 10-20 тыс. граждан. Одним из самых распространенных оснований для этого становится неблагозвучие имени или фамилии.

На протяжении ІІІ квартала текущего года каждый сотый человек, обратившийся в органы регистрации актов гражданского состояния граждан, проявлял намерение изменить собственное имя или фамилию.