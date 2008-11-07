Турчинов нашел еще одного претендента на украинские газ и нефть

Кувейтская международная нефтегазовая компания Global Oil готова инвестировать в энергетические и нефте- и газоразведывательные проекты в Украине около 200 миллионов долларов.

Такую готовность высказал президент компании Global Oil Мохамед Абдул Ваахаб ХОРШИД 6 ноября во время встречи с первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

На встрече стороны обсудили перспективы инвестиционной деятельности компании Global Oil в Украине в энергетической сфере.

Говоря о перспективах взаимного сотрудничества, А.ТУРЧИНОВ отметил, что Украина заинтересована в развитии отношений со странами Ближнего Востока. “Правительство все делает для того, чтобы обеспечить благоприятный инвестиционный климат в стране”, - сказал первый вице-премьер-министр.